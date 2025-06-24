ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤¬¡¢24Æü¡¢¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Ï22Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢6²ó1»à¤ÇÄÅ¿¹¤Î150¥­¥íÄ¾µå¤òÆ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂ±¡¼õ¿Ç¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆ¬ÉôÂÇËÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£