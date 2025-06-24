¡þ¥¯¥é¥ÖWÇÕ1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈºÇ½ªÀá¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó2¡½0¥·¥¢¥È¥ë¡Ê2025Ç¯6·î23ÆüÊÆ¹ñ¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡ËÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï23Æü¤Ë1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈºÇ½ªÀá¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨²¤½£CL²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡¢A¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¥Ñ¥êSG¤¬¼ó°Ì¡¢¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤¬2°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥Ñ¥êSG¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¤Ë2¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾35