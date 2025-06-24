ºâÁ°¸µµ¤¡ÊÄ®ÅÄÍª±§¡Ë¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó Ä®ÅÄÍª±§¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£··î´ü¡¦Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë·î£¹¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎºâÁ°¸µµ¤¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÎäÀÅÃæÎ©¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ÎÆñ¤·¤µ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¿Í¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤òº¬Äì¤Ë»ý¤Á±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£··î´ü¤Î·î£¹¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µ·îÍË¡¦21»þ¡Á21»þ54Ê¬¡Ë