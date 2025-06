ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、キャラクターの型押しがキュートなアクセントになった「ストラップバレエシューズ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ラプンツェル/くまのプーさん」ストラップバレエシューズ(リゲッタ) © Disney© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” wor