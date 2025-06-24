¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó/from Liam Bryne/Instagram¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç£²£±Æü¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ñ¹ñ¿ÍÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¡£¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Î¶¥µ»¤Ç±Ñ¹ñ¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¾åµéÉôÌç¤ÇºÇ¹âÂ®ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¡¢±Ñ£Â£Â£Ã¤Ë´ó¤»¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¡ÖÂçÃÀ¤ÊÀº¿À¤ÈÍ¥¤·¤¤¿´¡×¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢