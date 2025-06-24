Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ç¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖSpongeBob¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë²è¡ØEverything¡Çs better with ice cream!¡Ù¤¬¡¢6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ð¡¼¡ØGoofy Goober¡Ê¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡¦¥°¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤äÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ä¸ø