¡Ú¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÛºÇ½ªÆüÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡ÖPGA´Î¤¤¤ê¿·Àß¥³¡¼¥¹¡×¤ÏÉ¾È½ºÇ°­¡Ä¥¿¥¤¥ÑÅÙ³°»ë¤¬¥´¥ë¥ÕÂç¹ñ¤Î¼ó¹Ê¤á¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÊÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±ºCC¿·ÂµC=6594¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤ÎÆþÃ«¶Á¡£ºòÇ¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥ë¡¼¥­¡¼Í¥¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¥é¥ó¥¯2°Ì¡Ê258.21¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈô¤Ð¤·²°¤Ç¡¢º£Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ29¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤Æ65