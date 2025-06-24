½÷À­·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡È¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªº£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ø¤Î¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎòÂå½÷²¦¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ¾åÇÈ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°9»þ¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¼Ô¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò³«»Ï¡£