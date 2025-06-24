¡ÖGEEKOM GT13 Pro 2025 Edition(°Ê²¼¡¢GEEKOM GT13 Pro)¡×¤Ï14¥³¥¢¡¦20¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¹âÀ­Ç½¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÖIntel Core i9-13900HK¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¾®·¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç¡¢32GB¤Î¥á¥â¥ê¤È1TB¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬½é´ü¾õÂÖ¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«8Ëü±ßÂæ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊGEEKOM GT13 Pro¤¬GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬²ò¤·¤ÆÃæ¿È¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤ê³Æ¼ï