¤È¤­¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°­¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬·ù¤¬¤ë¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÊ¹¤­Ìò¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¡Û³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤ä½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤À¤±¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤ê¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÉÔµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡ÛÉÔÌû²÷¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë°Å¤¯