½÷Í¥¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¤¬ÍªÌÚÀéÈÁ¤ÎÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿1976Ç¯¡¢·î´©»ï¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ÇÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡Ö¿´Äì¹û¤ì¤¿¡×¤¬³«»Ï¡£30ÂåÁ°È¾¤Î´õÎÓ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡ÖÃË¤È½÷¡×¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ËÜ²»¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡£¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤¬¡¢44ºÐ¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤È¤Ï¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¡Ø¿ÍÀ¸¡¢¾å½ÐÍè ÁýÊäÈÇ ¿´Äì¹û¤ì¤¿¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¹ï¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍªÌÚÀéÈÁ¡Ê¸å¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¡£°Ê²¼¡¢