º¸ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥­¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¤¬ÌÚÍËÆü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£23Æü¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È»Ø´ø´±¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£º£±Ê¤Ï5