¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÈþ°Õ¼±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Þー¥Ë ¥×¥ê¥ô¥§¡×¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¹á¤ê¡Ö¥æー¥í¥ó¡×¤¬¥Ð¥¹¡õ¥Ü¥Ç¥£ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¡£2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥æー¥í¥ó ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ë¡×¤È¡Ö¥æー¥í¥ó ¥Ü¥Ç¥£ー ¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃãÈª¤ò»×¤ï¤»¤ë±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤¤¤¿¤ï¤ë»êÊ¡¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¡¢¤³¤Î