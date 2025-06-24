¼¯»ùÅç¸©¤Î»§ËàÀîÆâ»Ô¡¦¹ùÅç¤Ç¤Ï24Æü¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë133¥ß¥ê¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ïµ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅç¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î±«ÎÌ·×¤Ç¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë133¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¸áÁ°1»þ40Ê¬¤Ë¤Ï¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅçÉÕ¶á¤Ç120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅç¤Ëµ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¹ùÅç¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤ÎÅÚº½ºÒ³²·Ù