Photo: junior ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¤ÏÇØÃæ¤¬½ë¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£´À¤Ç¥Ù¥¿¥Ã¤È¤·¤ÆÉÔ²÷»Ø¿ô¤¬¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤Ë¡£ ¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ù¥¹¥È·¿ÎäµÑ¥¦¥§¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¡£¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¤ò3µ¡¤âÅëºÜ¤·¡¢ÇØÃæ¤òÄ¾ÀÜ¥¯¡¼