ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ ÌÃÊÁÌ¾±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë ¥È¥è¥¿2497¡Ê+3.5+0.14%¡Ë ¥Û¥ó¥À1398¡Ê-8-0.57%¡Ë »°É©£Õ£Æ£Ê1963¡Ê+23.5+1.21%¡Ë ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç3960¡Ê+47+1.20%¡Ë »°°æ½»Í§£Æ£Ç3593¡Ê+15+0.42%¡Ë Åìµþ³¤¾å5854¡Ê+45+0.77%¡Ë £Î£Ô£Ô151¡Ê+0.7+0.47%¡Ë £Ë£Ä£Ä£É2422¡Ê+6.5+0.27%¡Ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯217¡Ê-0.7-0.32%¡Ë °ËÆ£Ãé7521¡Ê+51+0.68%