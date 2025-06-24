¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë17:00 Í½ÁÛ88.1Á°²ó87.5¡ÊIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô) ¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ0.6%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ1.7%Á°²ó1.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë21:30 Í½ÁÛ-4435.0²¯¥É¥ëÁ°²ó-3039.0²¯¥É¥ë¡Ê·Ð¾ï¼ý»Ù) ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë22:00 Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) S¡õP¥±ー¥¹¥·¥é&#12