¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂçºåÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÊJCIÂçºå¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ÇÂÉ¤ò¼è¤ëÍý»öÄ¹¡¦»³´ß¾­¹¬»á¤È¾ïÇ¤Íý»ö¡¦¸Þ½½ÍòÂçÃÏ»á¤¬¡¢³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ½½ÍòÂçÃÏ»á¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È»³´ß¾­¹¬»á¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡ù¡ù¡ù¡ùÂçºåJCI¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó3Ëü¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç724Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºßÀÒ¡£´ð