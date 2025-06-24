µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÇß±«Á°Àþ¤¬¡¢¤¢¤¹¡Ê£²£µÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÄ«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦Æî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂç±«¾ðÊó¡ÛÃæ¹ñÃÏÊý¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¿·¸«»Ô¤Ç150.5㎜¾±¸¶»Ô¤Ç112.5㎜Âç»³Ä®¤Ç118.0㎜¤ò´ÑÂ¬¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤â·ÙÊóµé¤Î±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â¡Ú24Æü¸áÁ°7»þ¹¹¿·¡Û ±«¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¤Î¤«