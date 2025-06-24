2025Ç¯¤âÁá¤¯¤âÈ¾Ê¬¤¬²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çß±«¤ò´¶¤¸¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯½ë¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¿Íµ¤½÷À­·ÝÇ½¿Í¤¬ºÇ¶á¥¤¥ó¥¹¥é¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ò¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë!?Èþ½÷¤¿¤Á¤¬È±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¥¤¥Ã¥­¸«¡ª¡ã20Ëç¡ä¢£±üºÚ·Ã½÷Í¥¤Î±üºÚ·Ã¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥Ã