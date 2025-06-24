ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç¡ÖÈó²þÁª¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¡×¤¬¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÖÈó²þÁª¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄºÂ×¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡ËÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸Â¤Ã¤¿Ï¢Î©¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤