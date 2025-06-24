¡ÖÂ¯¿®¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡ÖÌëÄÞ¤òÀÚ¤ë¤È¿Æ¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥¹¤¬ÓÆ¤¯¤È»à¿Í¤¬½Ð¤ë¡×¡Ä¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂ¯¿®¡×¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°æÇ·¸ý¾Ï¼¡¤µ¤ó¤Î¡ØÆüËÜ¤ÎÂ¯¿®¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢2025Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¯¿®¤È¤Ï¡ÖÄ¶¿Í´ÖÅª¤ÊÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¡×¤Î¤³¤È¡£¸µÍè¤½¤ì¤é¤ÏÈó²Ê³ØÅª¤Ç¼è¤ë¤ËÂ­¤é¤Ì¤â¤Î¡¢¤¿¤À¤ÎÌÂ¿®¤ä»þÂåºø¸í¤ÎÃÙ¤ì¤¿¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌ±Â¯³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð