¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤¬´°Á´¤ÊÄäÀï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£