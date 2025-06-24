¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶¨ÎÏ¼Ô¤äÌ£Êý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤Æü¡£Ž¢¤³¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ž£¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÊ¹¤­Ìò¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ¤È¤Æ¤â¹¬