¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡Ä³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéË­presents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤ÎÂè5²ó¤¬6·î21Æü¤ËÊüÁ÷¡£ºÇ¶¯¥×¥í¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤«¤éÂçµÕÅ¾¤Î¥«¡¼¥É¤ò°ú¤­¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û³ÍÆÀ¾Þ¶â3²¯Ä¶¤¨¥×¥í¡¢¡È1/3333¡É¤Î¹ë±¿¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡È³ÍÆÀ¾Þ¶â3²¯Ä¶¤¨¡É¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥«¡¼¥×