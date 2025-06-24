µ¤¾ÝÄ£ÂæÉ÷2¹æ¤Ï24Æü¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¦ÉãÅçÉÕ¶á¤«¤éËÌ´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤ØÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ìë¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÂæÉ÷¤Ï24Æü¸áÁ°9»þ¸½ºß¡¢ÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾¤ò»þÂ®Ìó25¥­¥í¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1004¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®18¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë¡£Ìë¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÆî¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤òËÌ¾å¤·¡¢26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì