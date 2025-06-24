NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë²ñ¸«¤·¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ5¡ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÉý¤ÊÈôÌö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¡§GDP¤Î5¡ó¤òËÉ±Ò¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ìî¿´Åª¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÂçÉý¤ÊÈôÌö¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¡£24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëNATO¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢²ÃÌÁ³Æ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÂÐGDPÈæÌÜÉ¸¤ò5¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬