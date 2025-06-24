Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëº£¤â¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÀïÁè¤äÉðÎÏÊ¶Áè¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¿¯¹¶¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÆ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤³¤ó¤ÊÌä¤¤¤ò¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¹ñºÝË¡¤ÎÀìÌç²È¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²®¾å¥Á¥­¡¦Session¡×2025Ç¯6·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤«¤éÈ´¿è¡¢¹½À®¡áÌî¸ýÂÀÍÛ¡¢»³ºêµ£Ï¯¡ËÀïÁè¤È¤Ï²¿¤«-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÄêµÁ¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤È¤Ï¤É¤¦ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦