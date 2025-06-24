¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥­¡¼¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë¥Á¥ä¥Û¥ä¡×¤µ¤ì¤Æ¤´Ëþ±Ù¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢160Ëü°Ê¾å¤ÎÉ½¼¨¡¢7.3Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ê23Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¡Ë¡£¡Ú¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡Û¤ª»Ð¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¡Á¡ª¡×¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥­¡¼¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°»ô¤¤¼ç¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢²¦»Ò¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥­¡¼¡×¤µ¤ó¡Ê@SAPPHIRE_HUSKY¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Î½Õ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ª¥¹¡¦5ºÐ¡×¤ÈÅê