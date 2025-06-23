¥²¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ê2nd STREET¡Ë¡×¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤È¥ê¥æ¡¼¥¹³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤ò7·î3Æü¤ËÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥æ¡¼¥¹»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤¬¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë23Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£»¥ËÚ»Ô¤¬