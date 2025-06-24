ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯6·î20Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍýÏÀ²Á³Ê¤Ë¶á¤¤Æ°¤­¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¦4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¶âÍø¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬ÍýÍ³¡¦ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Î¸åÂà¤ÈÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¥Ï¥ÈÇÉ»ÑÀª°Ý»ý¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´üÂÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍýÏÀ²Á³Ê¤Ë¶á¤¤Æ°¤­¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤¬Ï¯Êó¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍýÏÀ²Á³Ê¤ÇÁê¾ì¤ò¸ì