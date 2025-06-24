ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï23Æü¡¢7·î23Æü¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½ºÇ½ª²ó¤ÎÅêÉ¼¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÉ¼¿ô¤Ï³°Ìî¼êÉôÌç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤Ç644,537É¼¡£2°Ì¤È20ËüÉ¼°Ê¾å¤âº¹¤òÉÕ¤±Æ²¡¹¤È¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤ÏÂè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¤ÇÍ··â¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÁª¼ê¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¡¢409,044É¼¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£