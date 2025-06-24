2025Ç¯6·î22Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹©¾¦»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬4·î¤ËÊ£¿ô¼ïÎà¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ä¼§ÀÐ¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¤ÊÆ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁÉÔÂ­¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¡¢10Ç¯¤ËÀí³Õ½ôÅçÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é2¤«·î´Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶Ø»ß¤ò¼õ¤±¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¸»¤ÎÂ¿¸µ²½¤Ë¼è