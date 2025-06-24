¸òÎ®Àï¤Ç19Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢12µåÃÄºÇÂ¿9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£27Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤òÁ°¤Ë¡¢20Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£µ¨3»î¹çÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦77¡£18Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ë1·³¤Ç¤Î¡È35ºÐ½éÅÐÈÄ¡É¤Î½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÅß¤Ë¤ÏÆ±¤¸²­Æì½Ð¿È¤Î°ìÈÌ½÷À­¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤É¶­¶ø¤ÎÊÑ²½¤â¡£¿´µ»ÂÎ¤Îº£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê¡¦°æ¾åËþÉ×¡Ë20Æü¤Ç35ºÐ