24Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ220±ß¹â¤Î3Ëü8620±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8354.09±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï265.91±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8055Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2780¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ18¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ18.82¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 38620+2208055 Æü·Ð225min