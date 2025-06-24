¢£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¥³¥ó 446±ß(+80±ß¡¢+21.9¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¥³¥ó¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¸½¾ì