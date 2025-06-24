ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù(7·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00)¤Ë¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Í¥´õÈþÀÄ¤é¤¬¿ðÂô¹â¹»¡¦¤«¤ë¤¿ÉôOB¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿ðÂô¹â¹»¡¦¤«¤ë¤¿ÉôOB½¸¹ç¼Ì¿¿±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¡¹¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¹­À¥¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÀéÁá¤ò±é¤¸¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶¦¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö