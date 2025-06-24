SG¡ÖÂè35²ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤¬ºë¶Ì¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤òÉñÂæ¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£º´Æ£Íã¡Ê36¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¸ø»ä¶¦¤Ë½çÄ´¤ÇÈá´ê¤ÎSG½éÂ×´§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£18Ç¯12·î¤Ë½é¤á¤ÆSGÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é6Ç¯È¾¡£º´Æ£Íã¤ÏÄ©Àï27²ó¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¤â6²ó¾è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï2ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¡£¤Þ¤À±É´§¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍ½ÁªÆÍÇË¤ÇOK¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡°Ê³°¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£ÄºÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ì¤â