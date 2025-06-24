¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³ÃóÎ±´ðÃÏ¹¶·â¤Ë´Ø¤·¡¢Æó¤Ä¤Î³°¸ò¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆÂ¦¤Ë¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë»öÁ°ÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£