¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£