µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¸áÁ°2»þ23Ê¬¤´¤í¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½ÅçÂ¼¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï20¥­¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï4.9¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£