²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8758.04¡Ê-16.61-0.19%¡Ë ÆÈDAX 23269.01¡Ê-81.54-0.35%¡Ë Ê©CAC40 7537.57¡Ê-52.09-0.69%¡Ë