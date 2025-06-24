NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö12:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:06¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42220.58¡Ê+13.76+0.03%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19506.90¡Ê+59.49+0.30%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª38530¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+130+0.34%¡Ë ²¤½£³ô¼°23ÆüGMT16:06 ±ÑFT100 8758.04¡Ê-16.61-0.19%¡Ë ÆÈDAX 23269.01¡Ê-81.54-0.35%¡Ë Ê©CAC40 7537.57¡Ê-52.09-0.69%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.823¡Ê-0.085¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.300¡Ê-0.075¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.83