¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥¾¥ë¥Õ¥¡¥¬¡¼¥ë¡×¡á2019Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥Æ¥Ø¥é¥ó¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó·³¤Ï23Æü¡¢ÊÆ·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´ðÃÏ¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë³Ë»ÜÀß¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü¡£ÊÆ¹ñËÉÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢ÃóÎ±ÊÆ·³¤ÎÈï³²Êó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤â¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó·³»ö¶Ú¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢¹¶·â¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¡¢¥«¥¿¡¼¥ë