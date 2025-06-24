¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×Æâ¤Ç¡Ö»ä¤Î´õË¾¤È¤·¤Æ¤Ï8·îÃæ¡£8·î¸åÈ¾¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï±¦¸ª¤ËÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¡£»Ø´ø´±¤â¡Öº£¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£