¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ6·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼¥º²ñ¼Ò¡¢°¦Ã£Í¹ÎØ¡Ê¥¢¥É¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö°¦Ã£¡¦ÃÏÃæ³¤¡Ê¥¢¥É¥é¡¦¥á¥Ç¥£¥Æ¥é¥Ë¥¢¡Ë¡×¤¬18Æü¡¢Å·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥Êì¹Á¤ËÀÜ´ß¤·¡¢Æ±Êì¹Á¤Ïº£²Æ¤Î¥¯¥ë¡¼¥º´Ñ¸÷¤ÎºÇÀ¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á¥¤Ë¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤«¤é¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÌó900¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Êì¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿¡£¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¤¬³°¹ñ¿ÍÃÄÂÎµÒ¸þ¤±¤ÎÆþ¹ñ¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½ü¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó