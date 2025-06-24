1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯6·î24Æü¡¢Âè7²óÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤¬¿ÀµÜµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢¹ÀµÜ¤µ¤Þ¡Ê¸½Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ë¤¬µ®ÉÐÀÊ¤«¤é»Ïµå¼°¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüÊÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾­¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï²áµî¤Î¹ÄÂ²¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø½¬±¡½éÅù²Ê»þÂå¤«¤éÆð¼°Ìîµå¤Ê¤É¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¹ÀµÜ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¤´ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£