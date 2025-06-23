23Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É³Æ¼ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ÂÁ´¤ËºÆÈÎ¤Ç¤­¤ë¸ø¼°¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRELIEF Ticket¡Ù¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚSTARTO¼Ò¡Ûtimelesz¥Ä¥¢¡¼¤âÂÐ¾Ý¸ø¼°¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRELIEF Ticket¡ÙÄó¶¡³«»Ï¡ÖWe're timelesz LIVE TOUR