SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬23Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÏÀÄ¤¤ÌÓ¤ò¤·¤¿6ºÍ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤Î¤æ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤«¤é¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤äSNS¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÏYOASOBI¤äMAISONdes¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦Echoes¤«¤é25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ