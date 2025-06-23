À¤°¤Ìï¤æ¤«¤ê¤Î¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÀµË¡»û¤Ç6·î21Æü¡¢¡È¤í¤¦¤½¤¯Ç½¡É¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Í©¸¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¤í¤¦¤½¤¯Ç½¤âº£Ç¯¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç½¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿À¤°¤Ìï¤¬ÂÚºß¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëº´ÅÏ»Ô¤ÎÀµË¡»û¡£21ÆüÄ«¤«¤é½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤ÎÅô¤ê¤ÎÃæ¤ÇÇ½¤òÉñ¤¤¡¢À¤°¤Ìï¤ò¤·¤Î¤Ö¡È¤í¤¦¤½¤¯Ç½¡É¤Ç¤¹¡£¡Úº´ÅÏÊ¸²½ºâÃÄ°ËÎ¤¹À »öÌ³¶ÉÄ¹¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â